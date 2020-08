Nécrologie ? Médina Baye à nouveau en deuil : Mame Cheikh Omar Niass n?est plus Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

La mort ne lâche toujours pas la famille de Cheikh Al Islam. Nous venons d’apprendre la triste nouvelle de la disparition de Mame Cheikh Omar Niasse. Voilà un autre coup pour la communauté musulmane, mais plus particulièrement celle de famille Niassène de Médina Baye. Mame Cheikh Omar Niasse est rappelé à Dieu. La rédaction de Senemedia présente ses condoléances à toute la Oumah islamique, à la fayida tidianiya et à la famille du défunt.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28792-ncrologie-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager