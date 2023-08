Nécrologie: Mentor Ba n’est plus Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

L'acteur Mentor Ba est décédé ce jeudi. Il a joué dans plusieurs séries dont « Golden ». Mentor a aussi été « face of the year » du Sénégal lors de la première édition en 2013. Sa générosité et son professionnalisme sont loués sur facebook.



Source : Source : https://lesoleil.sn/necrologie-mentor-ba-nest-plus...

