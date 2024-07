Nécrologie : Toumani maître de la Kora et père du chanteur Sidiki Diabaté perd sa dernière corde Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

L'artiste malien Toumani Diabaté est décédé ce vendredi à l'âge de 58 ans, a annoncé son fils, Sidiki Diabaté, sur les réseaux sociaux. « C'est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort et c'est vers lui que nous retournons. Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher papa s'en est allé à jamais », a écrit le jeune chanteur malien.



Grand joueur de kora, et issu d'une famille de griots célèbres, Toumani Diabaté avait passé sa vie à défendre la musique traditionnelle, tout au long de sa carrière enrichie d'une quinzaine d'albums. Né dans une famille où la musique se transmet de père en fils, son père Sidiki Diabaté est surnommé le roi de la Kora et est célèbre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le petit Toumani commence lui, à jouer dès l'âge de 5 ans. À 13 ans, il fait partie de l'ensemble Koulikoro qui remporte le prix du meilleur orchestre traditionnel à la Biennale du Mali. Il intègre alors l'orchestre national de son pays.



Toumani a accompagné la chanteuse Kandia Kouyaté, joué avec Ballaké Sissoko autre virtuose de la Kora et Ali Farka Touré, avec qui il a produit en 2005 l'album « In the Heart of the Moon ». Il a d'ailleurs remporté plusieurs Grammy Awards avec cette collaboration. Il a aussi croisé la musique ouest africaine avec le blues grâce à sa rencontre avec Taj Mahal et a collaboré avec Bjork, la star islandaise et Damon Albarn mêlant ainsi la tradition mandingue plusieurs fois à la musique occidentale.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Necrologie-Toumani-maitr...

Accueil Envoyer à un ami Partager