Nécrologie : décès de l’ancien lutteur Mor Nguer L’arène sénégalaise est en deuil avec le décès de l’ancien champion de l’écurie Fass, Mor Nguer. La levée du corps, a eu lieu, hier, à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack et l’enterrement aura lieu ce dimanche à Touba, selon la Rfm. La rédaction de Leral.net présente ses condoléances à l’ensemble de la famille de la lutte, à sa famille, et à tous les sportifs du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Avril 2020 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|



