Nécrologie: la famille de feu Amath Dansokho présente ses condoléance à Me Wade

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 09:54

Le Président Abdoulaye Wade a reçu ce 03 Septembre 2019 une délégation de la famille de Feu Amath Dansokho. La délégation était composée de M. Alcaly Dansokho, fils du défunt et son épouse, de M. Alsseyni Dansokho frère du défunt et de M. Samba Ndong Secrétaire au Comité central du PIT.



En effet, suite au rappel à Dieu de M. Dansokho, le Président Wade avait envoyé une forte délégation auprès de la famille afin de présenter ses sincères condoléances et leur témoigner toute sa peine à la suite du rappel à Dieu de son ami et compagnon de longue date.



Les enfants du défunt, émus par ce geste avaient affirmé à la délégation que le Président Wade est celui à qui tous devraient présenter des condoléances durant ces moments de deuil. Ils ont déclaré qu’ils ont été les témoins privilégiés des liens qui unissaient leur père au Président Wade.



Par conséquent, il était important pour la famille de se déplacer, à leur tour, chez le Président Wade, afin de le soutenir pendant cette pénible épreuve qu’est la perte d’un être cher mais aussi de lui réitérer les liens empreints d’affection qui lient les deux familles.



La visite a donc eu lieu ce mardi 03 Septembre pendant plus d’un tour d’horloge à la Résidence du Président Wade.

Les détails des discussions sont « demeurées strictement privées puisque revêtues d’un caractère familial » en ce moment de de deuil.



