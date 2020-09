Nécrologie : le Conseil Economique et Social perd un de ses membres Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

Aminata Touré et les membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sont endeuillés par le rappel à Dieu de leur collègue, Magaye Gaye, par ailleurs, maire de la commune de Maka Yop. Il est décédé, hier dimanche, dans la soirée, d'après un avis rendu public par la présidente de l'institution, Aminta Touré. L’enterrement a eu lieu ce lundi, à 17 heures, à Kafak.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-30436-ncrologie-l...

