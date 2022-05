Nécrologie : le père d'Abdoulaye Mamadou Guissé rappelé à Dieu

La colombe de Yoff s'en est allée rejoindre les fastes festins de Baye lahi. Le père fondateur de l'audioviduel au Sénégal, ancien Directeur du département ENSUT/ Ucad, Secrétaire général National du parti politique UDP, cofondateur de AJ/PADS avec Landing Savané, Mamadou Diop Decroix, et Pr Malick Ndiaye cercle de Suxuba.



Hamedine Racine Guissé est rappelé à Dieu ce lundi à 14h à Yoff, sa terre promise. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Hamedine Racine Guissé repose en paix.



Ton disciple et fils

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé Secrétaire général National du Parti Politique Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda



Leral présente ses condoléances à Abdoulaye Mamadou Guissé, au monde culturel et politique.