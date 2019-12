Nécrologie : un an après Sidy Lamine Niass, Abdou Rahmane Camara du groupe Walfadjri tire sa révérence Son ami de toujours, Sidy Lamine Niass, ne l’aura devancé que d’une année. Le journaliste Abdou Rahmane Camara du quotidien Walfadjri, coordonnateur de la rédaction de ce journal est décédé au Maroc dans la nuit du samedi au dimanche, a-t-on appris. Leral.net présente ses condoléances au groupe Walfadjri et à toute la presse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|



