Négociations sur un nouveau partenariat avec le Sénégal : Le Directeur Afrique du Fmi reçu par Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’information partagée sur les réseaux sociaux, cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement commun à finaliser rapidement le nouveau programme économique et financier du gouvernement sénégalais.



«Le ministre a souligné la détermination des autorités à instaurer une trajectoire de redressement des finances publiques, à la fois durable et souveraine, pour assurer la stabilité macroéconomique du pays et améliorer le bien-être des Sénégalais », renseigne la note.



Ce responsable du Fmi a été reçu le même jour par le ministre Abdourahmane Sarr. «Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience, ce lundi 7 avril 2025, le directeur du Département Afrique du International Monetary Fund Abebe Aemro Selassie.



Les échanges ont porté sur les mesures à prendre pour la signature d'un nouveau programme économique et financier », informe le ministère de l’Economie.



Selon la même source, l’institution s’est montrée disponible à accompagner les autorités sénégalaises, à la suite de la publication des résultats de l’audit des finances publiques par la Cour des comptes.



Par la même occasion, précise-t-on, le ministre Sarr a réaffirmé l’engagement du Sénégal pour la transparence et un cadre macroéconomique sain et soutenable.

Adou FAYE





Source : Dans le cadre des discussions sur un nouveau partenariat entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (Fmi), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a reçu le 7 avril 2025, Abebe Aemro Selassie, directeur du Département Afrique du Fmi.Source : https://www.lejecos.com/Negociations-sur-un-nouvea...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook