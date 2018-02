Neige et pluies verglaçantes annoncées, 7 départements placés en vigilance Orange

Trois rayons de soleil et c’est la neige qui revient. Selon les prévisions de Météo-France, un nouvel épisode de neige ou de pluies verglaçantes va se produire en France dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin. Les régions touchées ? L’Est et le Massif Central.



Une vigilance orange, pour neige-verglas, est lancée sur le Cantal (15), la Haute-Loire (43), le Puy-de-Dôme (63), la Loire (42), la Saône-et-Loire (71), la Côte d’Or (21) et la Haute-Marne (52). Elle est valable de 03h à 10h dimanche matin.



Redoux l’après-midi

La dégradation amorcée samedi par le Nord-Ouest progressera vers l’est dans une ambiance plus froide. En deuxième partie de la nuit de samedi à dimanche ainsi que durant la matinée du dimanche, les précipitations se transformeront en neige de l’est du Limousin, du sud du Massif Central et de Rhône-Alpes au Grand Est. Cette neige pourrait temporairement se transformer en petites pluies verglaçantes du Massif Central au Nord-Est, et notamment sur les 7 départements placés en vigilance orange.



L’après-midi, on observera un redoux et un retour progressif à la pluie en plaine. Le risque de neige remontera vers 300/400 m sur les massifs du Nord-Est, au-dessus de 1.000 m sur le Massif Central. Sur le Sud-Ouest, le temps sera pluvieux. Il neigera de plus en plus haut sur les Pyrénées, au-dessus de 1500 m d’altitude.



Sur le reste du pays, soit de la frontière belge et de la Manche jusqu’au Centre et le Poitou-Charentes, le temps deviendra plus changeant, avec des averses d’abord limitées à la Bretagne, des éclaircies ailleurs. Le vent tournera au Nord-Ouest sur les côtes de Manche et atteindra 60 à localement 80 km/h. L’après-midi, des averses plus fréquentes et soutenues traverseront tout le nord de la Loire vers le centre. Près de la Manche, les giboulées pourront parfois se mêler de grésil ou de neige.



Jusqu’à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen

Près de la Méditerranée, le vent d’ouest à nord-ouest sera plus modéré, et le ciel sera souvent voilé, temporairement très nuageux avec quelques ondées matinales sur le pourtour du Golfe du Lion.



Dimanche matin, les gelées seront fréquentes du quart nord-est jusqu’au Massif Central, Midi-Pyrénées et l’arrière-pays méditerranéen, avec des températures de 1 à -3 degrés. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 6 degrés de l’intérieur vers les côtes. L’après-midi, il fera 2 à 6 degrés du Grand Est au Limousin et au centre-est, 6 à 10 degrés ailleurs, localement 11/12 sur les plaines du Sud-Ouest et 12 à 14 sur le pourtour méditerranéen.



20minutes.fr