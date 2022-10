Nemeeku Tour et restructuration de Pastef : "Ousmane Sonko a débuté sa présidentielle", selon... Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 06:32 | | 0 commentaire(s)| Le député de la coalition Yewwi Askan Wi, Cheikh Thioro Mbacké, n'y va pas par quatre chemins: "Ousmane Sonko a débuté sa présidentielle. Ceux qui ne nous prennent pas au sérieux se moquent des Sénégalais. Vingt cinq maires et 45 députés, soyez sûrs que nous sommes ambitieux et ceux qui ont rallié Ousmane Sonko savent qu'il a un meilleur profil qu'eux d'autant qu'ils voulaient diriger le pays eux-aussi", a-t-il dit.



