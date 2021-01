"Nemékou Tour": Me Doudou Ndoye donne raison à Sonko et tacle le ministre de l'intérieur

Le financement des partis politiques entre autres sujets, ont été à l’ordre du jour du Jury de ce dimanche SUR iRadio. Me Doudou Ndoye a mis à nu la constitution actuelle de même que la loi sur le financement des partis.



Pour Me Doudou Ndoye, « Si le parti Pastef est inquiété ,je me constituerais avocat pour ce parti .Ils n’ont violé aucune loi dans leur némékou tour... Le ministre de l’intérieur a fait preuve de zèle en menaçant de dissoudre Pastef »

