«Nemmeeku Tour»: Ousmane Sonko reçu à la paroisse Notre-Dame de la Delivrance de Popenguine

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, continue à dérouler tranquillement son Nemmeeku Tour. Le 3e jour de son périple s’est déroulé sans anicroches, même si les forces de sécurité étaient encore déployées massivement. Cela n’a guère impressionné le maire de Ziguinchor. Hier mardi après-midi, après une matinée de visites dans la commune de Sindia, Ousmane Sonko et sa délégation sont arrivés à la paroisse Notre-Dame de la Délivrance, peu après 16 heures, renseigne "Le Témoin".



Ils ont été reçus par le Père Christian Marie, Curé de la paroisse et ses collaborateurs. Dans ce haut lieu de la chrétienté au Sénégal, le leader de Pastef a magnifié le rôle de l’Eglise dans la formation, les actions sociales et l’assistance au profit des populations. Au cours du riche échange avec les hommes de l’Église, il est revenu sur les motivations de son engagement politique, mais aussi sur la vision et les aspirations du parti PASTEF.