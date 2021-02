Néné Fatoumata Tall: "Abdoul Mbaye sou khamone dara télla dougou, on ne déroule pas son plan..." Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 05:48 | | 0 commentaire(s)| La Ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall a expliqué que les projets ne subissent aucune discrimination, tous les jeunes étant au même pied d'égalité, mais n'a pas omis de répondre à l'ancien PM Abdoul Mbaye. "Sou khamone dara télla dougou, je ne l'ai jamais vu parler en bien du régime alors qu'il était là. Lui et les autres ont été battus à plate couture. Actuellement on déroule le Plan Sénégal Emergent pas Plan Abdoul Mbaye Emergent", a-t-elle balancé.



