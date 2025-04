Néné Fatoumata Tall invitée de la RTS: « Rien ne peut empêcher Macky Sall de retourner au Sénégal ! » Dans son intervention sur le plateau de l’émission Champ Contre Champ de ce jeudi, Néné Fatoumata Tall, membre du Secrétariat Exécutif de l’APR et ancienne ministre, a exprimé des positions concernant l’ancien président Macky Sall, particulièrement en réaction aux récents propos du président actuel, Bassirou Diomaye Faye.

Selon Néné Fatoumata Tall, chaque citoyen a le droit de réclamer justice, mais il est primordial de distinguer le statut de Macky Sall, ancien chef d’État, d’un citoyen ordinaire.

« Ce n’est pas n’importe quelle juridiction qui va juger un ancien président de la République », a-t-elle souligné.



Elle a rejeté l’idée d’une mauvaise gestion calomnieuse à l’origine de poursuites judiciaires contre l’ex-président, affirmant qu’aucune raison valable ne justifie une interdiction pour lui de retourner au Sénégal.



En réponse à la récente déclaration de Bassirou Diomaye Faye, qui avait insinué que Macky Sall s’adonnait à des manœuvres souterraines, Néné Fatoumata Tall a exprimé sa déception.



« C’est dommage d’entendre de tels propos », a-t-elle affirmé, jugeant qu’un chef d’État ne devait pas se laisser aller à de telles accusations non fondées.



L’ancienne ministre sous Macky Sall a réitéré son soutien à ce dernier, qui, selon elle est toujours le chef du parti APR.



Pour Néné Fatoumata Tall, l’ancien Président de la République est dans son droit de revenir au Sénégal, sans entrave, et qu’il ne doit pas être jugé sur la base de conjectures ou de déclarations politiques.



