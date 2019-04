Néné Fatoumata Tall : « j’ai eu tardivement les échos des critiques sur mon niveau d’étude » Elle est la première femme nommée ministre de la jeunesse au Sénégal. Mais Néné Fatoumata Tall n’a pas été critiquée pour cela. L’ancienne présidente du conseil d’administration de la Lonase a surtout été mise au banc des accusés à cause de son niveau d’étude. Ses détracteurs ont même remis en cause ses diplômes, soutenant que la nouvelle ministre n’a pas obtenu son bac.

Il lui est également reproché d’avoir été parachutée à la tête du ministère de la Jeunesse par la seule volonté d’Aliou Sall, frère du président de la République.

Mais de tout cela, Néné Fatoumata Tall fait fi. « J’ai eu tardivement les échos des critiques sur mon niveau d’étude », a, en effet, révélé la nouvelle ministre sur la RFM. « Dès ma nomination, toute ma réflexion était de voir comment faire pour répondre aux attentes du chef de l’Etat ». La nouvelle ministre estime que le plus important est d’« apporter des réponses aux défis de l’heure, notamment l’employabilité des jeunes ».

Répondant aux critiques, la nouvelle ministre affirme avoir obtenu son bac au Groupe scolaire Le Baobab, avant de s’inscrire à la Fac de lettres à l’Ucad, puis à l’Ensut d’où elle est sortie avec un master 2 en Tourisme et Administration des affaires. « J’ai travaillé dans des banques et agences de télémarketing. En 2012, j’ai été nommée, PCA de la Lonase, alors que je n’avais que 29 ans », révèle-t-elle. Néné Fatoumata Tall, mariée et maman de 2 enfants, jure la main sur le cœur, être une bonne mère. « Je m’occupe bien de ma famille. Je fais très bien la cuisine, surtout le Tiébou Dieune », a-t-elle confié.



