New York : la police arrête un homme soupçonné d'avoir mis le feu à une femme dans le métro

Un homme soupçonné d'avoir brûlé vive dimanche une femme dans le métro à Brooklyn a été arrêté par la police new-yorkaise, qui a dénoncé "un des crimes les plus dépravés" qu'une personne puisse commettre.



L'homme "s'est calmement approché de la victime" dans le train F à Brooklyn et a mis le feu à ses vêtements dimanche matin, a déclaré Jessica Tisch, commissaire de la police de New York, lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée.



"Le suspect a utilisé ce que nous pensons être un briquet pour enflammer les vêtements de la victime, qui ont pris feu en quelques secondes", a-t-elle expliqué, ajoutant que la police était intervenue rapidement et que le feu avait été éteint avec un extincteur.



"Malheureusement, il était trop tard et la victime est décédée sur place".



En analysant les images des caméras du lieu, la police a obtenu une image claire du suspect, car il "était resté sur les lieux et était assis sur un banc sur le quai", a déclaré Mme Tisch.



Après avoir diffusé son image, la police a reçu un renseignement de la part de trois lycéens et a arrêté le suspect dans une station de Manhattan.



L'identité du suspect et de la victime n'ont pas été révélées, mais un responsable de la police, Joseph Gulotta, a précisé qu'il n'y avait eu "aucune interaction entre les deux au moment de l'incident."



"Nous ne croyons pas qu'ils se connaissaient", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse.



Il a précisé que le suspect avait immigré du Guatemala aux États-Unis en 2018.

