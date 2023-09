New-York: Le maire de Saly Escale salue le discours symbolique et historique de Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 02:24 | | 0 commentaire(s)|

Jeune maire de la commune de Saly Escale, Pape Dieng, par ailleurs membre du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), a salué jeudi le « discours symbolique et historique » prononcé par le Président de la République, Macky Sall, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations-Unies. Membre de la délégation présidentielle, l’élu local a félicité le chef de l’Etat sénégalais pour son « leadership », sa « sincérité » et sa « grandeur » en rappelant, devant les plus grandes sommités du monde entier, que c’était la fin de son mandat à la tête du pays et qu’il ne comptait pas participer à l’élection présidentielle de février 2024. M. Dieng, qui a eu droit à une visite guidée au niveau du siège des Nations-Unies, situé au cœur de la ville new-yorkaise, s’est également réjoui de la perception de l’image du Sénégal, « encore plus embellie au niveau international par le président Macky Sall ». Se prononçant, par ailleurs, sur la prochaine échéance électorale, l’édile de Saly Escale a réitéré son soutien « sans réserve » à la candidature du Premier ministre, Amadou Ba, pour la coalition présidentielle, Benno bokk yaakar (Bby). « Je vais battre campagne dans ma région, Kaffrine, et dans la banlieue dakaroise pour une victoire éclatante dès le premier tour », a-t-il notamment promis. « Par ma voix, tous les responsables de la région et particulièrement la population de la commune de Saly Escale disent merci au président pour cette marque de confiance », a ajouté Pape Dieng.



