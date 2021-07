New York et la Californie poussent à la vaccination de leurs fonctionnaires Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|





Source : La ville de New York et l'Etat de Californie exigerons désormais de leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre le COVID-19 ou qu'ils se soumettent à des tests réguliers pour tenter d'enrayer la progression du variant Delta.Source : https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202107261...

Accueil Envoyer à un ami Partager