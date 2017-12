New York : explosion en plein cœur de Manhattan, un homme arrêté

Une explosion, d'origine inconnue à ce stade, a eu lieu en plein Manhattan, lundi 11 décembre. La détonation s'est produite à proximité de la gare routière Port Authority, en pleine heure de pointe. Les stations de métro aux alentours ont été évacuées. Un suspect, blessé, a été arrêté. Selon les pompiers, quatre personnes ont été blessées.



CNN, citant des sources policières, affirme que la déflagration a été causée par une "bombe" transportée par le suspect. Toujours selon la télévision américaine, il se pourrait que cet engin ait subi un dysfonctionnement et qu'il n'aurait sans doute pas dû exploser à cet endroit.



Le quartier est bouclé par les agents de la police locale, assistés par des membres des forces antiterroristes, et les services de secours. Le président américain Donald Trump a été informé de la situation, a fait savoir la Maison-Blanche.



Le terminal Port Authority est un important hub de transports en commun à New York. Situé près de Times Square, il est desservi par plusieurs lignes de bus et de métro. L'infrastructure est gérée par l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, dont le réseau dessert notamment les aéroports internationaux de Newark et JFK New York.