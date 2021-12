New look, new design: L'hôtel Lamantin Beach Resort & SPA rénove ses chambres (Photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 10:29 | | 0 commentaire(s)| Les chambres de l'hôtel Lamantin Beach Resort & SPA situé à Saly Sénégal font peau neuve. Rénovées dans un style traditionnel et moderne, elles offrent un très beau cadre.





Accueil Envoyer à un ami Partager