Ngaaka Blindé jugé le 4 septembre

Peut-être pas une vitesse grand V, mais le dossier de Ngaeka Blindé est en train de bouger, si l’on se fie à nos drones qui surplombent le palais de justice de Lat Dior.



Les drones de « Les Echos » viennent d’apprendre en effet que son dossier a été enrôlé et Ngaaka Blindé qui séjourne toujours au Pavillon spécial, à cause des problèmes de santé, passera devant la Chambre criminelle le 4 septembre prochain. C’est très compliqué la justice. Prions pour qu’il sorte de prison le plus rapidement possible.













Les Echos