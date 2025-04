Ngagne Mbaye, le Sénégalais tué au Brésil, sera inhumé ce samedi

Parti au Brésil pour subvenir aux besoins de sa famille, Ngagne Mbaye a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Alors qu’il prenait son déjeuner dans un restaurant, vendredi dernier, 11 avril, la police aurait confisqué sa marchandise. Tentant de la récupérer, il a reçu une balle au bas-ventre, selon son beau-frère Mansour Mbaye, interrogé par Le Soleil, repris par Seneweb.



« Pire encore, les policiers l’ont laissé étendu sur le bas-côté de la route pendant près de deux heures, sans même alerter les secours. Ils auraient dû l’emmener à l’hôpital », déplore l'interlocuteur du journal.



Fervent talibé tidiane, préparait son retour au Sénégal pour passer la Tabaski en famille. Il avait terminé la construction de sa maison et comptait y déménager avec sa femme et sa fille unique, âgée de quatre ans.



« Sa fille attendait son appel pour lui réciter les premières lettres de l’alphabet arabe qu’elle venait d’apprendre. Elle ne comprend toujours pas pourquoi son papa ne l’appelle plus », confie un proche, la voix nouée.



Sa dépouille, arrivée au Sénégal ce vendredi après avoir transité par Dubaï et Conakry, a été accueillie à l’aéroport international Blaise Diagne par des membres du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, ainsi que des autorités religieuses de Tivaouane, dont Serigne Habib Sy Mansour.



À São Paulo, une levée du corps émouvante a rassemblé des centaines de membres de la communauté sénégalaise au Brésil. Tidianes, mourides, layènes, amis et collègues ont tous tenu à rendre un dernier hommage à « ce travailleur honnête », décrit comme « un homme pieux, discret et exemplaire », rapporte le correspondant du quotidien d'information.



L'inhumation aura lieu ce samedi dans son village natal de Mbayène une semaine après le drame. Cité par la source, le père du défunt, très affecté, s’en remet à Dieu : « Il s’occupait de toute la famille. C’est une perte énorme.»