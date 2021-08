Ngalla Sylla (entraîneur des Lions) : « C'était une belle victoire devant le grand Brésil... On va perdre trois joueurs avec les suspensions » Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Certes, le Sénégal a réalisé un véritable exploit en éliminant le Brésil de la coupe du monde de Beach Soccer (5-4) en quart de finale. Mais, les Lions vont payer un très lourd tribut avec la suspension pour cumul de cartons jaunes, de trois joueurs clés, de l'effectif de Ngalla Sylla...





Le sélectionneur sénégalais qui a fait le debrief de la victoire de son équipe, revient sur ce renversement de situation incroyable qu'il y'a eu durant ce match épique.



"C'était une belle victoire devant le grand Brésil. On est revenu de loin, après avoir été menés par trois buts à un. Il fallait avoir un bon mental pour revenir. On la fait, en parlant avec les gosses. Sur le plan physique on a vu une équipe du Brésil qui a baissé de régime... Ils nous ont posé des problèmes dans le deuxième tiers-temps mais après le troisième tiers-temps il fallait qu'on amène un défi physique..."



Un défi physique qui a non seulement permis aux sénégalais de contenir les vagues offensives brésiliennes mais aussi d'aller en prolongation pour finalement l'emporter sur le fil.



Le technicien sénégalais pense d'ores et déjà à la demi-finale contre le Japon, un match loin d'être gagné d'avance. " On va perdre trois joueurs avec les suspensions de Al Seyni Ndiaye, Mamadou Sylla et Pape Mamour Diagne presque l'équipe type ! Mais on va continuer d'y croire, on a le Japon en demi-finale, le travail continue..."



Sans son gardien fétiche, Al Seyni et l'un des meilleurs joueurs du groupe, Pape Mamour Diagne, ils vont entamer cette demi-finale avec des forces en moins. Une faiblesse qui pourrait profiter au Japon...

