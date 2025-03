Ngaparou : l’Allée des Milliardaires livrée aux agresseurs et aux voleurs Ngaparou, l’un des joyaux touristiques de la Petite Côte, est aujourd’hui en proie à une montée inquiétante de l’insécurité. L’Allée des Milliardaires, située derrière Saly Center, est devenue le théâtre de nombreuses agressions et vols à l’arraché. Motards à bord de Jakarta, pickpockets et bandes organisées sévissent dans ce quartier pourtant prisé par les investisseurs et touristes.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Une insécurité grandissante Selon plusieurs témoignages, les habitants et visiteurs sont régulièrement victimes de vols à la tire, de cambriolages et d’agressions physiques. “On ne peut plus circuler tranquillement la nuit, même en plein jour, des jeunes en Jakarta arrachent sacs et téléphones”, confie un riverain excédé.



Les résidents et commerçants de la zone interpellent les autorités sur l’urgence d’une intervention. “C’est un secteur touristique qui attire des étrangers et des investisseurs. Laisser la situation s’aggraver, c’est mettre en péril l’économie locale”, alerte un acteur du tourisme.



Une police et une gendarmerie impuissantes ?



Malgré plusieurs signalements, la police et la gendarmerie peinent à juguler le phénomène. Certains dénoncent un manque de patrouilles et de présence policière suffisante. “Les forces de l’ordre doivent réagir avant qu’un drame ne se produise”, insiste un hôtelier du quartier.



Les habitants réclament un renforcement de la sécurité avec plus de patrouilles, l’installation de caméras de surveillance et des actions fermes contre ces malfaiteurs qui ternissent l’image de Ngaparou.



Appel aux autorités



Face à cette montée de l’insécurité, les populations appellent le préfet, le gouverneur et le ministre de l’Intérieur à prendre des mesures urgentes. L’Allée des Milliardaires, vitrine touristique de la Petite Côte, doit être protégée pour garantir la sécurité des habitants et des visiteurs.















Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook