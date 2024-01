Ngaye : 3 femmes meurent quelques jours, après un accouchement par césarienne

Trois des quatre femmes ayant accouché par césarienne au centre de santé de Ngaye Mékhé, ont, après avoir été libérées, perdu la vie chez elles, respectivement, en l'espace de moins d'une dizaine de jours. Les faits seraient survenus suite à des complications.



A en croire "Seneweb", deux des victimes habitent la ville de Ngaye Mékhé, la troisième, au village historique de Kell, dans la commune de Mérina Dakhar. À présent, les faits défraient la chronique dans la capitale du cuir et alimentent les débats jusqu'aux recoins les plus reculés dans le Cayor des profondeurs.



Des investigations seraient en train d'être menées pour déterminer les véritables causes de ces décès. De sources proches de la structure de santé, les interventions chirurgicales subies par les défuntes dames, se seraient très bien déroulées, dans d'excellentes conditions, parce qu'exécutées par des spécialistes en la matière. D'ailleurs, des experts sont annoncés à Ngaye dans les toutes prochaines heures, pour certainement, déterminer les véritables causes.



Le bloc opératoire du centre, doté d'équipements sophistiqués, a été inauguré il y a moins de 4 mois.