Ngolo Kanté, cet homme d’une autre dimension qui fascine son monde si utopique !

Ah oui, si vraiment, ceux ou celles qui disposent ne serait-ce qu'une simple once de bienfaits du ciel pouvaient s'inspirer de lui, ce monde d'ici-bas serait autrement. Un modèle sur qui toute une jeunesse doit copier.



Tout, de cet orphelin de père à l'âge de 11 ans, petit de taille mais grand d'esprit renvoie à l'incarnation parfaite pour ne pas dire au symbole incontesté de l'humilité et de la sobriété. Son comportement hors du commun, unanimement salué par la critique aussi bien durant le Mondial qu'après sa consécration de champion du monde, suscite plein d’interrogations sur l'existence toujours de telles âmes en voie de disparition assurée. De nos jours, quelle personne de son rang ou détentrice de pouvoirs, se comporterait de la sorte ? ? ?



Et pourtant, en être normal, il en a vu durant sa vie et/ou son parcours de footballeur des vertes et des pas mûres qui pourraient influer négativement sur ce dit comportement. Issu d'une famille dite nombreuse de 9 enfants dont un vient récemment de les quitter, Ngolo KANTÉ, n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. La vie en banlieues et à l'africaine de nos compatriotes africains en pleine Diaspora notamment française, est connue de tous. Difficile à tous les niveaux. Ce qui se répercute souvent dans l'éducation et l'avenir de leurs progénitures qui, laissées à elles mêmes au bout de quelques temps d'accompagnement scolaire, ne trouvent finalement refuge que dans la perdition. D’où ce sentiment d'être rejetées par la société qui les anime en tous points.



Quoique nées sur le territoire et françaises par déclaration à partir de 13 ans, rien ne leur prédestine un lendemain meilleur. Au bout du compte, celles qui parviennent rarement à voir le bout du tunnel ont tendance à afficher leur réussite. Histoire, psychologiquement de satisfaire cet esprit de revanche qui dorlote en chacun de nous. À coup sûr, Ngolo KANTÉ fait partie de ce petit cercle d'exception qui confirme cette règle humaine. Cette sobriété, Ô combien difficile à observer dans ce milieu où l'extravagance est maître du jeu, le démontre à suffisance.



Devenu tardivement professionnel, après avoir roulé sa bosse dans deux petits clubs de Loisirs des Hauts de Seine ( JS Suresnes et US Boulogne), avec le Stade Malherbe de Caen à l'âge de 22 ans avant d'atterrir en Angleterre à Leicester, puis à Chelsea, alors qu'il était “condamné amateur à vie” par ses 1,68 M de taille, “NG” comme le surnomme ses coéquipiers, a dû croire en son Destin et compter sur son amour pour le football avec lequel, il peut ressentir et tranquillement s'exprimer sans avoir besoin d'être gêné par ce sentiment de “qu’en dira-t-on” qui semble l'occuper.



Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Blues de Chelsea pour un salaire de 150 000 livres par semaine, soit 7,8 millions de livres ou 9,3 millions d’euros par an, il est devenu, par ailleurs, à force d’endurance et de persévérance, meilleur joueur de Premier League en 2017 et figure parmi les 40 joueurs les mieux payés du championnat anglais avec 110 000 £ hebdomadaire soit 124 000 €. Et d'après des sources fiables et concordantes, il ferait partie des priorités du Mercato d’été d'après mondial des plus grands clubs de haut niveau tels que Barcelone, Real Madrid ou Paris Saint-Germain. Ce dernier, selon le Mercato serait prêt à lui offrir près de 250 000 euros par semaine pour l’arracher au dernier cinquième de Premier League (soit une augmentation hebdomadaire de 113 000€).



Devinez quoi, contrairement à beaucoup de ces camarades qui se seraient précipités pour accepter le marché, il aurait déclaré à des proches ne pas souhaiter brusquer ses dirigeants et serait dans les dispositions de leur laisser le choix de décider du meilleur pour son avenir. Dieu soit loué ! Pour moins que ça, il nous a été habitué de voir des “m’a-tu-vu à outrance” saupoudrés de fanfaronnades de nouveaux riches. Suivez nos regards !



Malgré tout ce dont il dispose comme moyens pouvant le travestir, il a certainement dû toujours garder en tête l’omnipotence de notre Seigneur et notre petitesse face à Lui. Et que, nous devons tous comprendre et admettre que Notre foi en Lui est déjà un don de Sa part, donc rendons Lui grâce pour cela, car Allah (swt) guide qui Il veut. Apprenons à rester humbles et modestes non seulement face à Sa grandeur, mais aussi dans nos relations avec chacun, et dans notre attitude avec nous-même, en nous rappelant toujours que ce que nous avons, Allah (swt) peut nous l’enlever à tout moment sans demander l'avis de personne…



Actuellement, meilleur au monde à son poste de récupérateur, il mérite largement cette reconnaissance de ses pairs à travers cette chanson à sa gloire sur l’air des "Champs-Elysées" de Joe Dassin : "N’Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi, N’Golo Kanté." Comme quoi, les voies du Seigneur sont impénétrables et que comme nous le rappellent ces hadiths du Prophète Muhammad (SAWS) indiquant que « Celui qui s’abaisse pour Allah d’un degré, Allah le relève d’un degré jusqu’ à ce qu’il arrive au niveau le plus haut, et celui qui s’enorgueillit d’un degré, Allah l’abaisse d’un degré jusqu’à ce qu’il arrive au niveau le plus bas. » et « Celui qui fait preuve de modestie par recherche de l’agrément d’Allah, Allah l’élève en degré ».



Qu’Allah SWT fasse que nous soyons parmi Ses élevés....Amen











Par Elhadji Daniel SO,

Président d'En Mouvement ! Défar Sénégal

Ensemble, Construisons le Sénégal !

