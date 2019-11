Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ngoné Diop: "Mon patron me harcèle. Il frotte son s*xe sur..." Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

"J’ai un problème au travail et c’est avec mon patron immédiat. Il m’appelle «bébé» ou «mon bébé» ou «ma chérie». Il utilise mon nom et prénom pour son mot de passe. Il se frotte sur mes épaules et me regarde d’une manière lubrique.



Quand il a commencé à m’offrir de l’argent, j’ai refusé. Mais il s'est justifié en me disant qu'il m'offre de l'argent pour me motiver en raison de mon travail. Il me propose de me déposer à la maison à la descente du boulot mais je refuse avec l’excuse que je dois passer quelque part, avant de rentrer. Mais le choc est que récemment, il m’a dit qu’il est en train de tomber amoureux de moi et que je ne devrais pas avoir peur.



Je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Dois-je vraiment avoir peur ? Dois-je me m’éloigner de lui ? Je fini mon contrat en juin alors j’ai encore quelques mois à passer au bureau. Que dois-je faire ?



Et oui, il est marié avec des enfants. Je ne crois pas utiliser mon corps pour obtenir “ce que je veux”. En fait, je pense que c’est dégoûtant. Je préfère me battre moi-même et gagner mon propre argent."



