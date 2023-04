Ngor / Affrontements entre les populations et la Gendarmerie : Le Maire de Ngor regrette le forcing de la Gendarmerie Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 02:21 | | 0 commentaire(s)| Le village traditionnel de Ngor a été le théatre d’affrontements entre les populations et la Gendarmerie. Les affrontements sont nés de la volonté de délocaliser la Brigade de Gendarmerie de Ngor, souvent inondée. Ainsi, des concertations ont été faites pour trouver une brigade provisoire. Plusieurs sites ont été proposés et des concertations devraient être faites avec les conseillers, pour un consensus sur le site. Le Maire de Ngor est revenu sur le processus. Le Maire dit que la ville de Ngor n’a pas refusé, mais elle a d’autres priorités pour la construction d’une école, d’une mosquée et autres infrastructures. Sans information aucune, les populations de Ngor ont constaté la présence sur les lieux de béton, de fer et des machines qui ont engagé des travaux. A côté, ils constatent l’absence de conteneurs comme convenu. Cherchant à disposer d'informations, rien de clair ne leur a été communiqué.



