Ngouda Fall ( CENTIF): «Ce pays a atteint un niveau de mal gouvernance jamais égalé»

Ngouda Fall, ancien patron de la Cellule nationale de traitement des Informations financières (CENTIF) a décidé de s’opposer au régime actuel. L’ancien inspecteur d’Etat aujourd’hui à la retraite n’a pas mis de gants pour s’attaquer à la manière dont le pays est géré. » Le pays a atteint un niveau de mal gouvernance jamais égalé », déclare Ngouda Fall.



Dans les colonnes de l'Observateur, Ngouda Fall pense que, les Sénégalais, « connaissent et vivent mieux que quiconque, toutes les tares et incongruités d’une mal gouvernance d’une mal gouvernance ou d’une gouvernance qui est tout sauf exclusivement au service des intérêts du Sénégal et des Sénégalais »



« Je n'attaque pas, je n'insulte pas, mais j'ai appris à répondre aux coups»



Et c’est pour mettre un terme à cela que l’ancien patron de la CENTIF a décidé de faire de la politique auprès de Matabara Diop. Mais autrement. « L’orientation que je compte donner à mon engagement n’ira pas dans le sens de dénigrer ou de jeter aux gémonies des personnalités, leaders ou entités politiques, mais de proposer aux Sénégalais des solution concrètes à même de mettre le Sénégal sur les rails du développement et du progrès. », promet l’ancien haut cadre de l’administration.



Mais conscient que ses adversaires au pouvoir ne lui feront aucun cadeau, le néo-opposant à Macky Sall dit se préparer à tous. « Je n’attaque pas, je n’insulte pas, mais j’ai appris à répondre. Je répondrai coup pour coup », avertit-il.