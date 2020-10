La municipalité de Ngoundiane vient de sacrifier une veille tradition en offrant un lot important de fournitures scolaires estimé à 15 000 000 francs Cfa aux écoles de sa localité.



Ce lot de fournitures qui correspond aux besoins exprimés par le corps enseignant est composé de 44 000 cahiers, 15 000 stylos, 5 000 crayons, 2 000 boîtes de craie en couleurs, 2 000 boîtes de craie blanche, 2 000 kits géométriques et 250 rames de papier réparties entre les écoles élémentaires et les Lycées de Ngoundiane.



En effet, cette importante initiative devra aussi permettre de transcender les inégalités sociales en milieu rural et d'avoir les résultats escomptés dans le milieu de l'éducation dans la qualité et l'équité.



Car, selon le premier adjoint au maire de Ngoundiane, Monsieur Mbaye Sarr, qui a présidé la cérémonie, « notre objectif c'est d'occuper la première place dans le département de Thiès en terme de réussites scolaires ».

Alors que la prochaine rentrée scolaire est prévue dans plus de trois semaines soit plus exactement le 12 novembre 2020, le Conseil municipal de Ngoundiane vient encore de se distinguer dans sa grande priorité qu'il accorde au système éducatif. Les parents d’élèves ainsi que les enseignants présents à la cérémonie ont tous magnifié cette réalisation et ont remercié le maire et l'ensemble de son équipe.



Enfin, il faut noter qu'en plus de cette importante dotation en fournitures scolaires, le Conseil municipal compte faire nettoyer et désinfecter toutes les écoles élémentaires et secondaires de la commune avant la rentrée des classes.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Ngoundiane- Notre-objec...