Ngoundiane: 66 camions avec un chargement de 1800 tonnes d'ammonium de nitrate interceptés par... Le samedi 05 septembre 2022 vers 20 heures, nos services au niveau de la commune de Ngoundiane, ont été informés du stationnement d’une soixantaine de camions chargés de nitrate d’ammonium au niveau de la gare des gros porteurs de Seokhaye. C’est ainsi que le Secrétaire municipal a automatiquement saisi le Maire de la commune pour l’en informer. Le Maire a aussitôt instruit le Secrétaire municipal et le Chef des services administratifs de la Mairie de se rendre sur les lieux et de voir les dispositions à prendre pour faire sortir ces camions sans délais de la gare des gros porteurs et ses alentours, mais aussi du périmètre de la commune de Ngoundiane, renseigne un communiqué des services administratifs de ladite localité.

C’est sur ces entrefaites que le Maire qui n’a jamais été informé d’une quelconque opération de transport et de stockage d’une quantité aussi importante de nitrate d’ammonium dans un site de la Commune de Ngoundiane, a essayé d’en savoir plus. Les recoupements faits ont ainsi permis de comprendre que les 66 camions transportent effectivement plus de 1800 tonnes de nitrate d’ammonium destinés à l’exportation vers la Guinée pour la société Soguidex. Et qu’en attendant que les conditions du transport vers la Guinée qui en est la destination finale soient réunies, le propriétaire du produit, en l’occurrence la société xloc a opté pour une location provisoire du dépôt d’ENFORMIN implanté dans la Commune de Ngoundiane depuis plus d’une quinzaine d’années.



1800 tonnes de nitrates d'ammonium stockés



Afin de stocker le nitrate pendant environ 45 jours nécessaires pour que les routes de la Guinée soient plus praticables avec la fin de l’hivernage, la société xloc le propriétaire du produit et Monsieur Diop, Responsable du dépôt d’ENFORMIN ont fait leurs démarches en collaboration avec les services assermentés (Ministère de l’Environnement, la Douane, l’escorte de la Gendarmerie,…), mais en faisant fi de l’information et de l’implication des autorités locales et administratives que sont la Mairie de Ngoundiane et le Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba.



Au vu de tous les manquements notés dans la gestion de ce dossier et du danger de la présence d’une quantité aussi importante dans la Commune de Ngoundiane du nitrate d’ammonium destiné à l’exportation, le Maire, soucieux de la préservation de la stabilité sociale de ses populations et de l’ordre public, sans oublier la tension ambiante que cela suscite au niveau de la population du terroir, et en accord avec les autorités administratives et la Compagnie de gendarmerie territoriale de Thiés, ont ordonné ni plus ni moins le rapatriement sans délais des camions et de leur cargaison hors de la commune de Ngoundiane.



Les démarches nécessaires par les responsables de la société xloc pour l’autorisation et l’encadrement de la sortie des camions sont en train d’être faites auprès des autorités compétentes.

Au passage, l’équipe municipale salue la solidarité et l’engagement sincère et non partisan de toutes les forces vives de la Commune et appelons au calme et à la sérénité



