Nguéniène / Boulimie foncière: Pour 350 ha octroyés à une entreprise espagnole, les populations menacent de traîner le maire en justice

Ce n'est plus le parfait amour entre les populations de Nguéniène et leur maire. La pomme de discorde reste les centaines d’hectares de terre attribuées à une entreprise espagnole. Face à la presse, ces dernières ont exprimé leur mécontentement de même que leur refus catégorique de céder ces terres. Les populations menacent d’ailleurs de traîner le maire devant la justice. Ainsi, les habitants de la commune de Nguéniène ont déterré la hache de guerre ce dimanche. Après une accalmie forcée à cause du coronavirus, les populations ont demandé au maire, Maguèye Ndao, de restituer les terres, faute de quoi, ils vont le traîner devant les tribunaux. Le maire contacté, promet de réagir dans les prochaines heures...Source : https://www.dakaractu.com/Ngueniene-Boulimie-fonci...