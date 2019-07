Nguéniène : pourquoi la limousine du Président Macky Sall a pris feu Les images ont sans doute fait le tour du monde, la limousine présidentielle qui transportait le chef de l’Etat sénégalais et son homologue malien, a pris feu, hier, à Nguéniène, lors des obsèques de Tanor Dieng, alors que les deux chefs de l’Etat étaient à l’intérieur du véhicule.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 09:54

Selon L’Observateur qui revient sur les causes de cet accident, c’est le châssis de la voiture, un peu trop bas, qui a heurté un dos d’âne, peu après l’entrée de Nguéniène.



D’ailleurs, poursuit le journal, un bruit assez fort du choc a précédé le feu, qui s’est déclenché, quelques instants après.



Les présidents sénégalais et malien ont, tout de même, été exfiltrés à temps.

