Niagha (Sédhiou) : la leçon de morale du maire, le Dr Idrissa Baldé et son adversaire Yoro Mballo...

C'est une véritable leçon de morale que viennent d'administrer le maire titulaire de la commune de Niagha et son adversaire Yoro Mballo (ex maire). Ces deux viennent d'enterrer la hache de guerre devant un parterre d'invités et du ministre Moussa Baldé (MESRI), ce dimanche 28 mai. Il faut rappeler que Yoro Mballo est le maire sortant de la commune tandis que Idrissa Baldé actuel maire étaient des adversaires farouches. Mais, ces deux sont aussi des parents proches qui dominent la politique dans leur commune. Ainsi, ils viennent de montrer que la politique est un terrain de dialogue, de paix et non un terrain de rugby. Dans cette lancée, ils estiment qu'ils vont lier l'acte à la parole pour le développement de leur commune à l'heure où le pays est émaillé de violences politiques. Ce qu'il faut préciser par ailleurs, est que cette commune a été toujours connu pour ses problèmes à cause de l'adversité politique.



Pour Idrissa Baldé, l'actuel maire, "c'est un long processus qui vient d'aboutir aujourd'hui. Au départ, nous avions discuté autour d'une table avec le sous-préfet, les jeunes et le maire sortant pour bannir toute forme de violence." Dans la foulée, il précise que "seule la paix construit le développement. Donc, il est important pour nous acteurs politiques, de donner l'exemple aux jeunes et aux populations. Maintenant, l'heure est à la réconciliation fraternelle et au travail, Yoro Mballo est un ami, un parent. D'ailleurs, récemment je suis parti à son mariage pour lui montrer ma détermination à aller vers l'apaisement..."



La main dans la main, Yoro Mballo souligne que tout n'était qu'incompréhension. Mais depuis "notre dialogue nous avons compris que nous pouvons être adversaires, mais dans le fair play. C'est pourquoi, je crois qu'il est important d'être ensemble sans rancune pour le bien-être de nos communautés."



Présent à cette cérémonie, Moussa Baldé (MESRI) n'a pas manqué de saluer cette initiative. À ce titre, il estime qu'il faut bannir la violence et aller vers l'essentiel.

