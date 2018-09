Nicolas Dupuis, coach Madagascar avertit : « je connais les faiblesses du Sénégal »

L’entraîneur de l’équipe du Madagascar, Nicolas Dupuis a détecté trois faiblesses dans le jeu de l’équipe du Sénégal. Des faiblesses que le coach des « Marea » souhaiterait exploiter pour décrocher le nul face aux « Lions ».



« Je connais les faiblesses du Sénégal, mais je les garde pour moi. Il y a deux ou trois petites failles dans lesquelles, on pourra s’engouffrer. Il y en a une qu’Aliou Cissé a, à mon avis corrigée, c’est le poste de gardien de but (éclats de rires). Il l’a remplacé par le gardien de Reims », a averti Nicolas Depuis dans le journal Record.



Toutefois, Nicolas Dupuis reconnaît la qualité des joueurs qu’il voue un grand respect. « Après, j’ai trop de respect pour le Sénégal pour dire des choses négatives. Je trouve qu’il y a beaucoup de points positifs avec des individualités évidentes. On connaît tous le capitaine Sadio Mané qui est hors norme par rapport à notre niveau. Sans oublier Kalidou Koulibaly et tant d’autres », a-t-il poursuivi.



Le sélectionneur du Madagascar reconnaît également la supériorité de l’équipe sénégalaise et n’espère pas que le partage des points soit équitable entre les deux formations lors de ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.



« Franchement, c’est de créer la surprise sachant que celle-ci, est le partage des points. On n’aura pas de pression. C’est un match bonus qu’on va jouer avec une équipe largement au-dessus de nous. On prendra ce match avec beaucoup d’envie, tout en restant positif, en espérant se transcender et, en étant à 100% de nos moyens. Nous souhaiterons que l’adversaire soit à 60% de ses moyens », a-t-il souhaité.