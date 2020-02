Niger: 20 morts dans une bousculade devant un centre de distribution à Diffa

L’aide était offerte par Babagana Umara Zulum, gouverneur de l’Etat nigérian de Borno (nord-est du Nigeria). Il était venu pour visiter les sites de réfugiés nigérians fuyant les attaques de Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de Diffa, au Niger.

« Nous avons eu la visite du gouverneur de l’Etat de Borno. Lors de cette visite, il a profité et rencontré ses compatriotes réfugiés dans la région de Diffa et a procédé à une opération, dimanche, qui a consisté à distribuer des vivres et des sommes d’argent. L’opération s’est bien passée », a précisé le gouverneur de Diffa, Issa Lemine, joint par RFI.

« C’est alors que toutes les populations qui avaient eu l’information tardivement ont afflué vers la MJC. Au petit matin, vers 2h00, il y a eu un attroupement massif devant la porte de la MJC qui était encore fermée et où il n’y avait pas d’activité prévue de distribution. Il y a eu donc un attroupement très important et le matin, quand un des gardiens a ouvert la porte, il y a eu une bousculade pour pouvoir rentrer dans la MJC et c’est ainsi que toutes les personnes qui étaient devant, ont été piétinées », a ajouté le gouverneur de Diffa.

La région de Diffa, proche du Nigeria, abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes.

RFI