Niger: Après la demande d’expulsion de l’ambassadeur de la France à Niamey (Silvain Itté) , l’Etat-major Français prévient la junte

Entre Paris et Niamey, le ton monte d’un cran. Le porte-parole de l'état-major français, a prévenu ce jeudi les putschistes avec à leur tête, Abdourahmane Tchiani sur une éventuelle tension qui pourrait être activée contre l’ambassadeur de la France à Niamey, Silvain Itté. « Les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger » a déclaré le Colonel Pierre Gaudillière annonçant que « des dispositions ont été prises pour protéger ces emprises ».



Après l’expiration des 48h d’ultimatum donné au représentant diplomatique français, le pouvoir militaire a annoncé dans une lettre en date du 29 août 2023 que « l’ambassadeur ne jouit plus de privilèges et immunités rattachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’Ambassade », écrivent les putschistes dans leur courrier adressé à Paris. Aussi, les cartes diplomatiques et les visas de l’intéressé et des membres de sa famille sont annulés. Ils avaient même instruit les services de police de procéder à son expulsion.

