Niger: Des soldats abattus par les terroristes de Boko Haram

Samedi 20 Janvier 2018

Suite à une récente attaque des membres de la secte terroriste Boko Haram dans le sud du pays, vingt cinq (25) soldats nigériens ont été abattus. Ce sont les membres de Boko Haram qui ont fait cette annonce ce vendredi 19 janvier 2018. Lors de cette attaque survenue précisément dans la région de Diffa, au niveau de la frontière avec le Nigéria, le groupe a affirmé avoir également saisi seize véhicules de militaires.

Les autorités nigériennes ont indiqué de leur côté qu’elles avaient juste perdu sept(07) soldats et une dizaine de blessés. « Il y a eu des soldats morts et une dizaine de blessés dans cette attaque de Boko Haram à Toummour« , une commune de la région de Diffa, a indiqué à l’AFP, un responsable des services de sécurité

Rappelons que depuis le début de son insurrection en 2009, la secte terroriste de Boko Haram a multiplié des attaques au Nigéria et dans les pays frontaliers comme le Cameroun, le Tchad et le Niger.

Des soldats nigériens qui étaient au nombre de sept, ont été tués et dix-sept autres ont été blessés mercredi dans une attaque « terroriste » attribuée à Boko Haram dans le sud-est du Niger, a annoncé le gouvernement du Niger dans un communiqué vendredi.

« Le bilan provisoire de la lâche attaque terroriste survenue dans la nuit de mercredi à jeudi à Toummour, est de sept morts, dix-sept blessés et un militaire porté disparu« , a précisé un communiqué du Conseil des ministres lu à la radio d’Etat.

Pour le moment, le gouvernement n’a donné aucun autre détail sur cette attaque. Il souligne qu’une équipe du ministère de la Défense « dépêchée sur les lieux, donnera d’amples informations sur cet événement malheureux ».



