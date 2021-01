Niger: Dysfonctionnement d’un drone américain et atterrissage d’urgence Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 08:23 | | 0 commentaire(s)| «Un drone du Commandement américain pour l’Afrique a effectué un atterrissage d’urgence à proximité d’Agadez, au Niger, le 23 janvier. Le drone a subi un dysfonctionnement mécanique alors qu’il effectuait une mission de routine à l’appui des opérations dans la région», a déclaré le Commandement américain pour l’Afrique, dans un communiqué.



«Une enquête sur la cause du dysfonctionnement sera menée. Le drone est en observation. »



Un drone militaire américain a connu un dysfonctionnement et a été contraint de faire un atterrissage d’urgence au Niger ce week-end, ont déclaré des responsables du Pentagone après la publication d’images sur les réseaux sociaux qui semblent montrer le MQ-1C Gray Eagle dans un champ abandonné près de la ville d’Agadez.



Le rôle militaire de l’Amérique au Niger reste quelque peu mystérieux. Les forces américaines sont stationnées dans la région dans le cadre d’un effort multinational de lutte contre les groupes extrémistes qui ont surgi à travers l’Afrique du Nord ces dernières années.



Le Pentagone n’a fourni aucune information sur la mission spécifique du drone défectueux, mais il semble fort probable qu’elle soit liée à la campagne antiterroriste.



La région a connu un certain nombre de cas très médiatisés impliquant des troupes américaines ces dernières années.

En 2017, quatre Bérets verts américains et quatre soldats nigériens ont été tués dans une embuscade en 2017 par des combattants de l’État islamique.



Les forces américaines s’étaient déployées aux côtés de leurs homologues nigériens à la poursuite d’un militant affilié à l’État islamique. Incapables de localiser la cible, les forces ont commencé à regagner leurs bases, mais ont été prises en embuscade près du village de Tongo Tongo dans ce qui semblait être un assaut ennemi pré-planifié.













