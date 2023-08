Niger: France 24 et RFI dénoncent l’arrêt de leur diffusion dans le pays Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe France Médias Monde a dénoncé jeudi l’interruption de la diffusion des programmes de RFI et France 24 au Niger, « une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal » une semaine après le coup d’Etat, selon un communiqué. Les deux médias étaient inaccessibles depuis jeudi après-midi, ont constaté des journalistes de l’AFP à […] Le groupe France Médias Monde a dénoncé jeudi l’interruption de la diffusion des programmes de RFI et France 24 au Niger, « une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal » une semaine après le coup d’Etat, selon un communiqué. Les deux médias étaient inaccessibles depuis jeudi après-midi, ont constaté des journalistes de l’AFP à Niamey. Les signaux de la station RFI en FM et de la chaîne France 24 ont été coupés « sur instructions des nouvelles autorités militaires », a indiqué à l’AFP un haut fonctionnaire nigérien.



Source : https://lesoleil.sn/niger-france-24-et-rfi-denonce...

