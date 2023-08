Niger: Il est encore possible de mettre fin au coup d'Etat, assure Washington Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Il est encore possible de mettre fin, par la diplomatie, au coup d'Etat au Niger, déclare à Washington, un porte-parole de la diplomatie américaine. "C'est encore possible. Nous pensons que la junte doit se retirer et permettre au président (Mohamed) Bazoum de reprendre ses fonctions", dit à la presse à Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat.Source : https://www.dakaractu.com/Niger-il-est-encore-poss...

