Niger: La Cedeao exige la libération immédiate du Président Bazoum

Communiqué N° 2 de la Communauté Économique des États de L’Afrique de L’Ouest (CEDEAO) SUR la Situation en République du Nigeria 1. La CEDEAO suit avec préoccupation croissante les développements en cours en République du Niger depuis le mercredi 26 juillet 2023, marqués par le Communiqué N°1 de l’État-Major des Armées, annonçant la prise du […]

Communiqué N° 2 de la Communauté Économique des États de L’Afrique de L’Ouest (CEDEAO) SUR la Situation en République du Nigeria

1. La CEDEAO suit avec préoccupation croissante les développements en cours en République du Niger depuis le mercredi 26 juillet 2023, marqués par le Communiqué N°1 de l’État-Major des Armées, annonçant la prise du pouvoir par le Commandement militaire des Forces Armées nigériennes.

2. La CEDEAO rejette avec la plus grande vigueur ce Communiqué publié et condamne ce coup de force, qui est en violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l’espace CEDEAO.

3. La CEDEAO exige la libération immédiate du Président Mohamed BAZOUM qui reste le Président légitime et légal du Niger reconnu par la CEDEAO.

4. La CEDEAO renouvelle sa ferme opposition à tout changement du pouvoir politique par des moyens anticonstitutionnels et exige le retour à l’ordre constitutionnel au Niger sans delai et sans condition.

Fait à Abuja, le 27 juillet 2023.

Le Président de la Commission de la CEDEAO

Source : https://lesoleil.sn/niger-la-cedeao-exige-la-liber...