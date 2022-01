Niger - La police saisit plus de 200 kg de cocaïne d’une valeur 5,033 milliards FCFA dans le camion d'un maire Rédigé par leral.net le Mardi 4 Janvier 2022 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

La police du nord du Niger a saisi plus de 200 kg de cocaïne d'une valeur d'environ 8,7 millions de dollars qui étaient transportés dans le camion officiel du maire local, ont déclaré lundi deux sources policières.



Le maire et son chauffeur, qui se trouvaient dans le véhicule au moment des faits, ont été arrêtés avec 199 briques de cocaïne à un poste de contrôle sur la route qui mène au nord d'Agadez, la plaque tournante du commerce dans le désert, dimanche, ont indiqué les sources.



Un communiqué de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) du Niger a confirmé qu'une saisie record de plus de 200 kg de cocaïne avait eu lieu à Agadez, sans toutefois donner de détails.



L'Afrique de l'Ouest, qui constitue le plus souvent une voie de transit pour les drogues illicites en provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Europe, a enregistré une série de saisies record ces dernières années.



Le Sénégal a saisi plus de deux tonnes de cocaïne pure sur un navire au large de sa côte atlantique en octobre, et les autorités gambiennes ont saisi près de trois tonnes en janvier dernier sur une cargaison en provenance de l'Équateur.



Après la saisie de 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur d'environ 37 millions de dollars au Niger en mai dernier, le coordinateur de l'unité antidrogue d'Interpol, Jan Drapal, a déclaré à Reuters que les barons de la drogue envoyaient des cargaisons plus importantes en réponse à la demande croissante en Europe. (Reuters)







Source : Source : https://www.impact.sn/Niger-La-police-saisit-plus-...

Accueil Envoyer à un ami Partager