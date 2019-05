Niger : Le bilan de l’explosion du camion-citerne passe à 58 morts

Le bilan de l’exposition d’un camion-citerne survenue la nuit la dernière dans le quartier de l’aéroport de Niamey, s’alourdit à 58 morts dont 55 sur place et 3 ayant succombé de leurs blessures.



On dénombre 37 blessés dont des cas graves qui ont été répartis au niveau de l’Hôpital National de Niamey (31 blessés), de l’Hôpital de Référence de Niamey (3), de l’Hôpital National de Lamordé (2) et du Centre Hospitalier Régional(CHR) de Poudrière(1).



Le président de la république Issoufou_Mahamadou s’est rendu ce lundi matin, au chevet des blessés au service des urgences et à la Réanimation de l’Hôpital National de Niamey(HNN), pour s’enquérir de leur état de santé et les réconforter, selon un communiqué de la Présidence.













