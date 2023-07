Niger: Le patron de l’Onu, António Guterres condamne fermement toute tentative de coup d’Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

(Genève- Correspondant permanent)- António Guterres, suit de près la situation au Niger. « Il condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force et d'atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger », selon Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général de l'Onu, dans un message transmis à la presse. António Guterres appelle tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue et à assurer la protection de l'ordre constitutionnel. « Les Nations unies sont aux côtés du gouvernement et du peuple nigériens » a -t-il insisté. El Hadji Gorgui Wade NDOYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/niger-le-patron-de-lonu-antoni...

