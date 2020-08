Niger : Nouvelle attaque terroriste, six membres d’une Ong et leurs guides tués Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Huit personnes, dont six touristes français, ont été tuées dimanche par des hommes armés au Niger, ont annoncé les autorités locales. L’attaque a eu lieu dans une réserve située au sud-est de la capitale, Niamey. L’attaque, perpétrée par des hommes venus en motos, s’est produite dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les […] L’article Niger : Nouvelle attaque terroriste, six membres d’une Ong et leurs guides tués est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU. Huit personnes, dont six touristes français, ont été tuées dimanche par des hommes armés au Niger, ont annoncé les autorités locales. L’attaque a eu lieu dans une réserve située au sud-est de la capitale, Niamey. L’attaque, perpétrée par des hommes venus en motos, s’est produite dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d’Afrique de l’ouest, a-t-on appris de source officielle. « Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des membres d’une Ong », a déclaré le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella. « Nous sommes en train de gérer la situation, on donnera plus d’informations après », a indiqué le gouverneur qui n’a pas donné de détails sur les circonstances de l’attaque, ni sur l’identité des assaillants. « L’attaque a eu lieu vers 11H30 (10H30 GMT) à 6 km à l’est de la localité de Kouré » qui se trouve à une heure de route de Niamey sur la route nationale numéro 1, a expliqué à l’AFP, de son côté, une source proche des services de l’environnement. Kouré, l’une des zones les plus dangereuses du Niger « La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches », a relevé cette source. « On ne connait pas l’identité des assaillants mais ils sont venus à motos à travers la brousse et ont attendu l’arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l’ONG Acted ». Une bonne partie du pays est classée en rouge (formellement déconseillée) par le ministère des Affaires étrangères français, qui souligne que « les lieux publics où se concentrent les expatriés sont particulièrement visés ». La zone de Kouré, où le drame s’est déroulé, est quant à elle classée orange : les voyages y sont déconseillés sauf pour raison impérative. Réaction du ministère des Affaires Étrangères « En raison de la situation sécuritaire dans toute la région, la menace terroriste pesant sur le Niger, en particulier hors de la capitale et près des frontières, est élevée. Des mouvements terroristes présents au Sahel ainsi qu’au Nigéria et dans la zone lacustre (Boko Haram) sont susceptibles de conduire des opérations au Niger », renseigne le ministère des Affaires Étrangères sur son site. « Les s actions perpétrées depuis quelques années aux frontières du Niger (enlèvements, attentats, attaques) soulignent la persistance et la diversité de la menace malgré la mobilisation des forces de sécurité et de défense des pays de la région pour les combattre », ajoute le Quai d’Orsay. Atlanticactu.com Avec AFP L’article Niger : Nouvelle attaque terroriste, six membres d’une Ong et leurs guides tués est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.



Source : http://atlanticactu.com/niger-nouvelle-attaque-ter...

