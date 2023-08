Niger/ Supposé agenda de transition proposé par la CEDEAO: L’institution dément et précise Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

L'attention de la Commission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été attirée sur un rapport relatif à un supposé agenda de transition proposé par la CEDEAO pour le Niger.



L’information, selon la CEDEAO, prétendument relayée par l’AFP, « est fausse et doit être traitée comme telle ». Elle précise que la demande de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO est claire : les autorités militaires du Niger doivent rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel en libérant et en restaurant le président Mohamed Bazoum dans ses functions.

