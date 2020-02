Niger : Un policier tué dans une nouvelle attaque dans l'ouest proche du Mali

"Un policer a été tué hier soir (dimanche) dans l’attaque contre un poste de police déjà visé (lundi dernier) par des hommes armés, près de la ville (touristique) d’Ayorou”, située à 200 km de Niamey et proche de la frontière du Mali, a précisé cette source.



Cette stratégie des assaillants consiste à “semer la terreur et la psychose partout pour faire déplacer les populations locales”, a ajouté cette source.



C’est la deuxième attaque commise en une semaine contre le poste de police d’Ayorou. La première avait fait deux morts dans les rangs des policiers au cours d’un raid mené par des “terroristes venus sur une dizaine de motos”, le 10 février dernier, selon les autorités de Tillabéri.



Début février, cinq civils dont un enseignant ont été tués dans ce même secteur par des “hommes armés à motos”, selon les autorités.



La région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières Niger-Mali-Burkina, est depuis trois ans le théâtre d’attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières des groupes jihadistes.



Selon un bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans trois attaques à Tillabéri en janvier et décembre dont celle de Chinégodar avec 89 morts (le 8 janvier 2020) et à Inates 71 morts (le 10 décembre 2019).



Ces attaques ont été revendiquées par le groupe Etat islamique. Des opérations d’enrôlement d‘électeurs ont été suspendues fin janvier dans plusieurs communes de Tillabéri en raison de l’insécurité.



Le premier tour de la présidentielle au Niger, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre 2020. Des élections municipales et régionales doivent se tenir le 1er novembre.



AFP