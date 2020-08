Niger: stèle érigée à la mémoire des huit personnes assassinées à Kouré, selon l'ONG Acted

Une stèle, des écoles, des dispensaires seront construits au Niger à la mémoire des six humanitaires français et des deux Nigériens tués par des hommes armés près de Niamey, a annoncé jeudi à Niamey l'ONG Acted. "Cette annonce a été faite à la télévision publique nigérienne par le président de l'ONG Acted, Bertrand Gallet à l'issue d'un entretien mercredi soir avec le président nigérien Mahamadou Issoufou.



"Nous lui avons proposé plusieurs choses dans l'ordre du symbolique, de faire un monument, une stèle à Kouré en souvenir des morts dans le parc et puis de construire dans Niamey plusieurs écoles ou dispensaires qui porteront le nom des morts qu'ils soient Nigériens ou Français", a expliqué Bertrand Gallet. (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Niger-stele-erigee-a-la-memo...